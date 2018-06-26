مناصرون جزائريون يساندون فلسطين من روسيا

عبَر، أمس، مناصرون جزائريون عن مساندتهم الدائمة إلى القضية الفلسطينية في كل الأحوال من روسيا.

ورفع مناصرون جزائريون، أمس، خلال مبارات كأس العالم التي تجرى فعاليتها في روسيا، لافتة مكتوب عليها القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

كما كتبوا على اللافتة تعبيرا عن مساندة الجزائر لفلسطين في كل الأحول، الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وهي اللافتة التي لفتة نظر المواقع الإخبارية الفلسطينية، حيث كتبت صحيفة “رام الله الإخبارية” عبر صفتحها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، “مشجعون جزائريون نجحوا بإدخال هذه اللافتةإلى داخل ملعب كرة قدم في كأس العالم بروسيا..يواصلون دعم القضية الفلسطينية في كل مكان”.