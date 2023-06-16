مناصر الخضر المعروف “كادي” في ذمة الله

توفي مناصر المنتخب الوطني الجزائري الملقب بـ “كادي”، اليوم الجمعة، المعروف برحلاته الكثيرة رفقة الكتيبة الوطنية.

ويملك المناصر الشهير في الجزائر سيرة غنية عن التعريف، وهو الذي مثّل المناصر الجزائري أحسن تمثيل في كل خرجات “الخضر” الإفريقية والدولية.

كما تواجد “كادي” سابقا في مصر التي كانت مهد النجمة الثانية للمنتخب الوطنية، إلى جانب تواجده في الكاميرون التي احتضنت كأس إفريقيا السابقة.

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