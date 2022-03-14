قناة النهار “مناصر الخضر: “عندي 3,5 مليون برك هذي شهريتي.. نروحو نجيبو التأهل كما جبنا الكحلوشة بقلم قناة النهار نشر في 14 مارس 2022 - 19:21 رياضة شارك غرِّد أرسل 139 0 “مناصر الخضر: “عندي 3,5 مليون برك هذي شهريتي.. نروحو نجيبو التأهل كما جبنا الكحلوشة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QoeSm اقرأ أيضا مجتمع: زيادات كبيرة في جراحة الأسنان بسبب إرتفاع المواد الأولية قناة النهار 23 فيفري حديث الصحافة: هذه تفاصيل رحلات أنصار الخضر إلى الكاميرون قناة النهار 13 مارس نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة قناة النهار 12 مارس اليوم العالمي للمرأة..المرأة الجزائرية في صلب التحولات الكبرى للدولة قناة النهار 08 مارس المديرية العامة للحماية المدنية تكرم العنصر النسوي بمناسبة "عيد المرأة" قناة النهار 08 مارس صريح جدا: متحدين غلاء المعيشة.. الجزائريون يخططون لعطلتهم السنوية قناة النهار 25 فيفري أسعار السمك تواصل الإرتفاع..1000 دج للكيلوغرام قناة النهار 13 مارس مشاهد لتساقط الثلوج بولاية البيض قناة النهار 04 مارس مع ارتفاع الأسعار.. 1000دج في المارشي ولات ما جيب والو قناة النهار 04 مارس الذكرى الـ 10 لتأسيس قناة النهار..دورة كروية لصحفي وتقني وعمال المجمع قناة النهار 06 مارس