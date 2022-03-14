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قناة النهار

“مناصر الخضر: “عندي 3,5 مليون برك هذي شهريتي.. نروحو نجيبو التأهل كما جبنا الكحلوشة

بقلم قناة النهار
“مناصر الخضر: “عندي 3,5 مليون برك هذي شهريتي.. نروحو نجيبو التأهل كما جبنا الكحلوشة
رياضة
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“مناصر الخضر: “عندي 3,5 مليون برك هذي شهريتي.. نروحو نجيبو التأهل كما جبنا الكحلوشة

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