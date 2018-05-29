مناصر “الكناري” الذي تسبب في وفاة مرافقه مهدد بـ 3 سنوات سجن

التمس ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في قسنطينة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق مناصر فريق شبيبة القبائل يدعى “ب. م” ويبلغ من العمر 32 سنة.

حيث كان متابعا في قضية القتل الخطإ والسياقة في حالة سكر، والتي راح ضحيتها مناصر آخر للكناري القبائلي في حادثة وقعت بالطريق السيار شرق غرب أثناء التنقل إلى ملعب الشهيد حملاوي.

وهذا في شهر أفريل الماضي لمتابعة مباراة نصف نهائي منافسة كأس الجمهورية والتي جمعت فريقهما بمولودية الجزائر.

وقد أوضح المتهم أثناء أطوار المحاكمة أنه كان رفقة أربعة من أصدقائه بينهم الضحية وهم ينحدرون من منطقة الأربعاء ناثيراثن على متن سيارة مستأجرة.

وكانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبفعل خلل في المكابح فقد السيطرة السيارة التي ارتطمت بحاجز اسمنتي ما أدى إلى وفاة الضحية الذي كان خارج هيكل السيارة وهو يردد أغاني فريقه.