قناة النهار مناصر المنتخب الوطني :” سامويل ايتو قتلنا بالقدر” بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2022 - 12:19 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 78 0 مناصر المنتخب الوطني :” سامويل ايتو قتـلنا بالقدر” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور كما طالع أيضا: الكاف تصدر قرارات في حق 3 منتخبات مُشاركة في الكان رابط دائم : https://nhar.tv/92tk7 اقرأ أيضا اضطراب جوي بداية من الأربعاء المقبل الوطني 01 جانفي مع سوء الأحوال الجوية..40 وفاة خلال أسبوع قناة النهار 09 جانفي أًصحاب السوابق العدلية..رحلة البحث عن الرزق الحلال قناة النهار 05 جانفي معسكر: إقبال كبير على المخابز الممتنعة عن الزيادات في أسعار الخبز قناة النهار 10 جانفي طالع هابط : سكان بلدية قطارة بالجلفة يستغيثون ويطالبون مدير الصحة بالتدخل قناة النهار 30 ديسمبر وهران: مصب للمياه القذرة بالقرب من مجمع سكني جـريمة بيئية تهـدد صحة السكان قناة النهار 31 ديسمبر الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير .. عادات وتقاليد راسخة قناة النهار 11 جانفي مصطفى هيمون: مرتي درتلها تشحيحة على شكل بيدون باش نعاونها قناة النهار 06 جانفي إرتفاع الأسعار يؤثر على مردودية المقاهي وأصحاب محلات الأكل السريع قناة النهار 07 جانفي لقاء خاص مع شارن واردل السفيرة البريطانية بالجزائر قناة النهار 06 جانفي