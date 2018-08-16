مناصر المولودية يفضح مسؤولي العميد ووعودهم الكاذبة

كشف مناصر مولودية الجزائر المدعو “فوفو” الذي أصيب بطلقة سينيال بملعب 5 جويلية أن كل الوعود بمساعدته من مسؤولي ولاعبي العميد مجرد كلام وفقط.
وأدلى عبد الرؤةف بتصريحات لصفحة أنصار مولودية الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا:
”
فقدت عيني بالإضافة إلى جزء كبير من عظام وجهي الذي تم إستبداله بقطعة حديدية، كما أصيب “المخ” بـ1 سنتمتر و 03 ملمتر ما جعلني أفقذ الذاكرة”.
وأضاف: ” وعود مسيري المولودية وحتى اللاعبين كانت كاذبة لأنني لم أتلق أي مساعدة منهم، بإستثناء وقوف الأنصار بجانبي”.
عبد الرؤوف مناصر مولودية الجزائر الذي أصيب الموسم الماضي في عينه يوجه رسالة الى كل الشعب الجزائري
Publiée par Ennahar TV Live النهار تي في مباشر sur Mardi 14 août 2018
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