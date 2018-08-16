مناصر المولودية يفضح مسؤولي العميد ووعودهم الكاذبة

كشف مناصر مولودية الجزائر المدعو “فوفو” الذي أصيب بطلقة سينيال بملعب 5 جويلية أن كل الوعود بمساعدته من مسؤولي ولاعبي العميد مجرد كلام وفقط.

وأدلى عبد الرؤةف بتصريحات لصفحة أنصار مولودية الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا:

”

فقدت عيني بالإضافة إلى جزء كبير من عظام وجهي الذي تم إستبداله بقطعة حديدية، كما أصيب “المخ” بـ1 سنتمتر و 03 ملمتر ما جعلني أفقذ الذاكرة”.

وأضاف: ” وعود مسيري المولودية وحتى اللاعبين كانت كاذبة لأنني لم أتلق أي مساعدة منهم، بإستثناء وقوف الأنصار بجانبي”.