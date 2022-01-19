مناصر يوجه رسالة لبلماضي ورفقاء محرز..بالاكو تشربو حليب البوجغللو والفكرون

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قررت بصفة رسمية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التكفل بـ مناصر الخضر المتواجد بمدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب الوطني.

وقرر رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، التكفل بكل مصاريف إقامة علاء الدين عمراني مناصر الخضر بمدينة دوالا.

هذا إضافة إلى منحه تذاكر مجانية لحضور كل مباريات المنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة بالكاميرون.

كما ألقى مناصر الخضر الذي صنع الحدث عبر تلفزيون النهار رسالة تحفيزية على عناصر الفريق أمس الثلاثاء.

حيث تأثر زملاء القائد رياض محرز كثيرا برسالة المُشجع الذي ألقى رسالته بالدموع.

وطالب المناصر الوهراني من بلماضي واللاعبين تشريف الشعب واقتناص الفوز أمام كوت ديفوار.

وزار “علاء الدين عمراني” الذي تنقل لمدينة دوالا الكاميرونية خصيصا من أجل تشجيع الخضر وفد أبطال إفريقيا بمقر إقامتهم.

كما حظي المناصر الخاص للمُنتخب الوطني الجزائري “علاء الدين عمراني” باستقبال خاص من عناصر الخضر.

واستقبل اليوم الثلاثاء الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي الخضر المناصر الذي تنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب.

وذلك على هامش وجبة العشاء بمقر إقامتهم، كما قام الكوتش جمال باهداء علاء الوهراني قميص المنتخب مرفوقا بامضاءه الشخصي وامضاء يوسف بلايلي.

كما التقط علاء الذي صنع الحدث مؤخرا عبر تلفزيون النهار صورا تذكارية مع نجوم المنتخب الوطني الجزائري.

كما كشف موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية جديد المنتخب الوطني الجزائري قبل 48 ساعة من موقعة الحسم أمام كوت ديفوار.

وقال موفد النهار أن الحصة التدريبية لأمسية اليوم الثلاثاء عرفت تواجد آدم وناس ولو أنه تدرب بشكل انفرادي ولم يندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية.

الحصة التدريبية التي كانت مُغلقة وجرت بالملعب الملحق لجابوما غاب عنها المُدافع المحوري جمال الدين بن العمري بسبب مُعاناته من تمزق عضلي.