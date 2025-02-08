مناصفة مع نظيره التونسي.. الوزير الأول يحيي ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

يشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، السبت بولاية الكاف بالجمهورية التونسية مناصفة مع نظيره رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، على مراسم إحياء الذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حيث ستشكل هذه المناسبة فرصة لاستذكار التضحيات والتاريخ النضالي المشترك للشعبين الجزائري والتونسي ضد الاستعمار الفرنسي. من اجل استرجاع الحرية و الكرامة، فضلا عن استعراض وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين. رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون و أخيه الرئيس قيس سعيد الهادفة لتجسيد شراكة استراتيجية فاعلة بين البلدين.

وسيرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.

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