مناصفة مع هاري كين.. عمورة ثاني أفضل ممرر حاسم في البوندسليغا

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه فولسبورغ لتحقيق فوز جديد في الدوري الألماني عقب التغلب على المستضيف هايدنهايم بنتيجة ثلاثة مقابل واجد ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وشارك عمورة أساسيا إلى غاية الدقيقة 70، أين قدم تمريرة حاسمة، و هي الخامسة له في الدوري الألماني، ليصبح ثاني افضل ممرر في الدوري خلف المصري عمر مرموش يـ 7 تمريرات ومناصفة مع هاري كين بـ 5 تمريرات.

وعرفت المباراة غضب عمورة من مدربه في النادي عقب تغييره في المباراة، كما عبر عن غضبه بقذف لافتة إشهارية كانت قريبة جدا، من دكة بدلاء الفريق، بعد قرار الاستبدال.

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