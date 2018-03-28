مناظرة بين أيت علجت وعلي عية وفركوس..قريبا!

كشف عن لقاء قريب سيجمعهم لمناقشة قضية «أهل السنة والجماعة»

اللقاء هدفه لمّ الشمل وجمع الكلمة والشيخ «آيت علجت» ضمن الوفد

يقود الشيخ، علي عية، إمام المسجد الكبير وعضو المجلس العلمي، وساطة بين الشيخ «فركوس» وممثلي باقي المناهج الأخرى، على غرار الأشاعرة والزوايا وغيرها من تلك التي تناولتها الرسالة الأخيرة للشيخ حول المنتسبين لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كل هذه التيارات وخلّفت ردود أفعال مستهجنة لما أشار إليه الشيخ فركوس في بيانه لمواصفات أهل السنة والجماعة.

وكشف الشيخ، علي عية، عن لقاء له رفقة 3 من كبار المشايخ والدعاة مرتقب مع الشيخ «فركوس»، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة بعض المسائل المتعلقة برسالته الأخيرة حول المناهج المنتسبة لمذهب أهل السنة والجماعة، كما سيتم التطرق إلى الحملة التي تستهدف شخص الشيخ فركوس، في محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وقال الشيخ عية في اتصال، أمس، مع النهار، إنه التقى بالشيخ فركوس وتحدث معه مطولا حول الرسالة التي نشرها عبر موقعه الرسمي مع بداية الشهري الهجري الجاري، حيث حدد معه موعدا لعقد لقاء يحضره الشيخ علي عية رفقة ثلاثة من كبار مشايخ الجزائر، على غرار الشيخ «الطاهر آيت علجت»، لمناقشة الشيخ فركوس حول القضية والأوضاع التي خلّفتها رسالته الأخيرة.

ورفض الشيخ، علي عية، ذكر تاريخ اللقاء وكذا أسماء المشايخ المشاركين فيه، عدا الشيخ «الطاهر آيت علجت»، مشيرا إلى أن وزن المشاركين في هذا اللقاء لا يقل شأنا عن الشيخ علجت، حيث سيبيّنون للشيخ فركوس بأن توقيت نشر رسالته غير مناسب بدليل الفتنة التي أثارتها والضجة التي خلفتها، كما سيكون للشيخ الفرصة لتقديم المبررات والدواعي، حيث سيكون اللقاء على شكل مناظرة مصغرة يقدم فيها كل طرف الحجج والبراهين لإقطاع الطرف.

واعتبر الشيخ عية بأن توقيت رسالة الشيخ فركوس غير مناسب، كما أن هذا الأمر يثير الفوضى وكان لابد من تفادي التطرق إلى هذه المسائل للحفاظ على وحدة المجتمع واستقراره، مؤكدا بالمقابل بأنه على الفرق والمشايخ الآخرين التعقل والتوقف عن مهاجمة الشيخ فركوس وأتباعه، والعمل على لم شمل الأمة وجمع كلمتها.

وأشار الشيخ إلى أن الفتنة ملعونة ولابد من وأدها في مهدها، بالسعي إلى لمّ الشمل وتهدئة النفوس، على اعتبار أن هذا التصنيف في الوقت الراهن لا يخدم وحدة المجتمع ولا استقراره، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين همّ المهاجرون والأنصار يوما بالاقتتال بسبب الحمية «دعوها فإنها منتنة»، حيث يقصد من وراء ذلك الفتنة وعواقبها.