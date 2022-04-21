مناظرة تلفزيونية حادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان

كان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عنيدا وصارما، خلال مواجهته لمرشحة اليمين الفرنسي أمس مارين لوبان.

حيث ناقش المرشحان الرئاسيان في مناظرة تلفزيونية موضوع الأزمة الأوكرانية، والاقتصاد ، وأسعار الطاقة وحتى أوروبا والمناخ.

كما ناقش كل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، خلال ما يقرب ثلاث ساعات القضايا المتعلقة بالقوة الشرائية والسياسة الخارجية. والمعاشات التقاعدية والصحة والاحتباس الحراري والاقتصاد الرقمي والتعليم والأمن والعلمانية والهجرة والمؤسسات.

المواجهة على القوة الشرائية

تشبث إيمانويل ماكرون ومارين لوبان بمقترحاتهما الخاصة بالحوافز لزيادة الرواتب والمكافآت. واتهم كل منهما الآخر بجعل الناس يعتقدون أن الزيادات ستكون “تلقائية”.

ودافعت لوبان عن اقتراحها بتجميد “مساهمات أرباب العمل” في حالة زيادة “10٪ من الأجور حتى 3 أضعاف Smic”.

وعاد إيمانويل ماكرون إلى نظام المكافآت الذي تدفعه الشركات، والذي سيكون معفيًا من الضرائب حتى 6000 يورو.

ماكرون يتهام مارين لوبان بـ “الاعتماد” على روسيا

واتهم إيمانويل ماكرون مارين لوبان “بالاعتماد على القوة الروسية” وعلى بوتين للحصول على قرض من بنك روسي.

وفيما يتعلق بأوروبا ، اتهم الرئيس المنتهية ولايته خصمه بـ “الكذب بشأن السلع”. فيما اعتبر المرشح اليميني المتطرف أنه “لم ير قادة فرنسيين يدافعون عن مصالح فرنسا” في الاتحاد الأوروبي.

واتهم إيمانويل ماكرون مارسن لوبان بالرغبة في “مغادرة الاتحاد الأوروبي”، وهو ما دافع عنه مرشح الحزب الجمهوري.

خلافات على المعاشات

ترك العمل في سن 64 أو 65، كما تصوره إيمانويل ماكرون، “غير عادل للغاية”. وليس له ما يبرره على الإطلاق من حيث الميزانية، هذا ما قالته مارين لوبان التي تريد إبقاءه بين 60 و62.

وهاجمت مارين لوبان السجل الاقتصادي “السيئ” و “غير العادل” لإيمانويل ماكرون.

وقالت “إنك تتحدث عن التخفيضات الضريبية، أنت تتحدث دائمًا عن التخفيضات الضريبية الكبيرة وليس الصغيرة”.

ورد إيمانويل ماكرون قائلاً: “إن إزالة ضريبة الإسكان في الأماكن البعيدة جدًا كان أكبر تخفيض ضريبي”.