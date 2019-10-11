مناظرة تونسية بنكهة الجزائر

ذكر المرشح للإنتخابات الرئاسية في تونس، الجزائر، خلال مناظرته مع المرشح نبيل القروي.

وروى قيس سعيد، قصة عن مواجهة بين الفريق الوطني التونسي وفريق جبهة التحرير الوطني.

وقال سعيد ان الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة أمر ببث النشيد الوطني الجزائري بعد ما رفض المنظمون بثه.

وقال سيعد حلول مشاكل تونس لا بد ان تربط بمحيطها المغاربي.

من جهة أخرى ذكر المرشح الرئاسي،نبيل القروي ، الجزائر عند سؤال له حول الحل في ليبيا.

وقال القروي أن الحل في ليبيا لا بد أن يكون بتدخل من تونس والجزائر، لأن القضية الليبية تمس الجزائر وتونس بشكل كبير.

وان الاطراف المتنازعة في ليبيا ستستجيب للمبادرة المشتركة الجزائرية التونسية.