منافسات الرياضيات الدولية.. الجزائر تحقق نتائج مبهرة  

حققت الجزائر، نتائج مبهرة خلال المنافسات الدولية والعالمية للرياضيات التي جرت على مدار سنتي 2022 و2023.

وقالت في هذا الشأن، مديرة مركزية في وزارة التربية الوطنية آسيا لعور، أن الجزائر تحصل في الأولمبياد العربي الذي جرى عن بعد، على المرتبة الأولى. بـ3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية. كما تحصلت في الأولمبياد الفرونكوفونية، على ميداليتين فضيتين وبرونزية لفئة الأصاغر. وميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية لفئة الأكابر.

أما أولمبياد البلقان للرياضيات 2023 –تضيف لعور في تصريح للتلفزيون العمومي- تحصلت الجزائر على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة شرفية. وبالنسبة للطبعة 30 لأولمبياد رياضيات الإفريقية 2023 توج بميداليتين ذهبيتين و4 تلاميذ بميداليات برونزية. وفي الأولمبياد الفرونكوفونية عن بعد 2023 تحصلت على ميداليتين فضيتين وبرونزية في فئة الأصاغر وميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في فئة أكابر. وفي اولمبياد البلقان للرياضيات 2023 تحصلت على فضية وبرونزيتين وشهادة شرفية. وخلال الأولمبياد الإفريقية فازت الجزائر بذهبيتين و4 برونزيات.

وبالنسبة للمشاركات في الأولمبياد العالمية للرياضيات احتلت الجزائر المرتبة 57 وتحصلت على ميداليتين برونزيتين و4 شهادات شرفية.