منافسا الخضر في نهائي رابطة أبطال أوروبا

الرياضة
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منافسا الخضر في نهائي رابطة أبطال أوروبا
بقلم يونس رزيق

تمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني، و الكيني فيكتور مانياما من قطع تأشيرة التأهل إلى نهئي رابطة أبطال أوروبا رفقة أندية ليفربول وتوتنهام.

وشارك اللاعب السنغالي لفريق ليفربول “ساديو ماني” في الريمونتادا التاريخية أمام العملاق الإسباني برشلونة، بمعدما قلب الطاولة على الإسباني بملعب الأنفليد محولا تأخره في النتيجة من ثلاثة أهداف إلى رباعية نظيفة.

كما شارك اللاعب الكيني “فيكتور وانياما” في المباراة الأسطورية التي خاضها أمام فريق أجاكس، بعدما تمكن الفريق اللندني من تسجيل ثلاثية كاملة أمام الفريق الهولندي.

ويواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره السنغالي، والكيني في إطار دور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها مصر.


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