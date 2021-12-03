منافسة كأس العرب تكشف عن أوّل المتأهلين إلى الربع النهائي

تمكّن اليوم الجمعة منتخب قطر من حسم مباراة عمان لصالحه بعد الفوز بثنائية مقابل واحد في منافسة كأس العرب.

وخطف زملاء أكرم عفيف فوزا ثمينا في اللقاء الذي كان مثيرا من كل الجوانب.

وتقدّم منتخب قطر عن طريق اللاعب عفيف في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء. وبعدها تعادل الهاجري لمنتخب عمان في الدقيقة 74.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق خطف المنتخب العنابي الفوز عبر خطأ من مدافع عمان في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبنتيجة المباراة حسم قطر بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بعدما إرتفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب متفوقا على العراق الذي يملك نقطتين بينما يمتلك البحرين وعمان نقطة واحد فقط.

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آشاد بشكل كبير “جاسم جابر” نجم المنتخب القطري، بالمُنتخب الوطني الجزائري الذي سيُشارك في كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما قال جاسم، اليوم ، في تصريحات للإعلاميين على هامش التدريبات التي خاضها المنتخب القطري تحسبا لانطلاق مغامرته في الكأس العربية.

“أتوقع أن يكون المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري أحد طرفي المباراة النهائية لكأس العرب للمُنتخبات، وبالطبع نسعى للحضور في النهائي”.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة ال11:00 بتوقيت الجزائر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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