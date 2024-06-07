منافسو الخضر.. الموزمبيق تواجه الصومال و أوغندا تستقبل بوتسوانا

تتواصل فعاليات الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السابعة، ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026، بإجراء مواجهتين، الموزمبيق و الصومال، أوغندا وبوتسوانا.

وسيستقبل منتخب الموزمبيق، صاحب المركز الخامسي بالمجموعة السابعة، برصيد ثلاث نقاط، داخل دياره بالعاصمة مابيتو، على أرضية ملعب زيمبيتو، نظيره المنتخب الصومالي، سادس المجموعة بصفر نقطة، بداية من الساعة 14.00 زوالا بالتوقيت المحلي.

كما سيستقبل المنتخب الأوغندي، رابع المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، نظيره البوتسواني، ثالث المجموعة، برصيد ثلاث نقاط كذلك، بملعب مانديلا، بالعاصمة كامبالا، بداية من الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وستشد المنافسة في هذه المواجهة، حيث سيتمكن الفائز من رفع رصيده للنقطة السادسة، بالتساوي مع متصدر المجموعة، والوصيف بالتساوي في عدد النقاط، المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب الغيني.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الوطني الجزائري، منافسه في الجولة الرابعة، المنتخب الأوغندي، يوم الإثنين، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب مانديلا، بالعاصمة كامبالا.