منافسو الخضر.. بوركينا فاسو تفوز وديا أمام جمهورية الكونغو

حقق منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، الفوز وديا أمام منتخب جمهورية الكونغو، في المواجهة الودية التحضيرية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

واحتضن ملعب بني ياس بدبي الإمارات العربية المتحدة، المواجهة التي إنتهت بثنائية لصالح المنتخب البوركينابي.

وسجل ثنائية “الخيول”، كل من متوسط الميدان بالتي توري في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول، وأضاف المهاجم محمد كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.

ويجدر الإشارة، إختتم المنتخب البوركينابي تربصه التحضيري لكأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأربعاء، وسيتوجه في الساعات القليلة القادمة للكوت ديفوار.

كما سيواجه الخضر منافسهم في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، لكأس أمم إفريقيا، منتخب بوركينا فاسو، يوم 20 جانفي على الساعة 15.00 زوالا بالتوقيت المحلي.