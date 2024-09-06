منافسو الخضر.. توغو وليبيريا يفترقان على نتيجة التعادل

انتهت مواجهة منتخبي توغو و ليبيريا، منافسي المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الجمعة، بالتعادل.

وعرفت المواجهة التي احتضنها ملعب “كيغي” بمدينة لومي التوغولية، تعادل منتخب توغو و ليبيريا، بهدف في كل شبكة.

وسجل المهاجم التوغولي، دينكي، هدف منتخب بلاده في هذه المواجهة، عند الدقيقة 78 من الشوط الثاني.

وفي آخر أنفاس المواجهة، تمكن المنتخب الليبيري، من تعديل النتيجة عن طريق البديل، ويليام غيبسون.

وبهذه النتيجة، انفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الخامسة لتصفيات “كان” 2025، بعد الفوز المحقق أمس الجمعة، أمام منتخب غينيا الاستوائية، بهدفين دون مقابل.

في انتظار مواجهة الجولة الثانية للتصفيات المقررة، الثلاثاء المقبل، عند حلول رفقاء القائد، رياض محرز، ضيوفاً على منتخب ليبيريا.