منافسو الخضر.. غينيا الاستوائية تطيح بليبيريا بهدف دون مقابل

تمكن منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الجمعة، من الفوز أمام منتخب ليبيريا، بهدف دون مقابل.

في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب، إيبان سالفادور، في الدقيقة الـ34 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني. فيما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند نقطة واحدة، بعد تعادل وخسارتين متتاليتين.

ويحتل منتخب الطوغو المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين جمهعما من تعادلين أمام ليبيريا وغينيا الاستوائية.

فيما يواصل المنتخب الوطني تربعه على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات. ويكفي التعادل في الجولة المقبلة أمام الطوغو، يوم الاثنين، لحسم التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.