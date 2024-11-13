منافسو الخضر.. ليبيريا تحقق أول فوز في تصفيات “الكان” وتُقصي الطوغو

تمكن منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، من تسجيل أول انتصار له في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعد مرور خمس جولات.

وحقق منتخب ليبيريا الفوز أمام ضيفه الطوغو، بنتيجة هدف دون رد. لحساب الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025،

ورفع منتخب ليبيريا رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث من المجموعة الخامسة، بفارق ثلاث نقاط خلف صاحب المركز الثاني منتخب غينيا الاستوائية (7 نقاط) الذي سيستضيف المنتخب الوطني الجزائري غدا الخميس، تحسبا لمواجهة الجولة نفسها.

ورغم هذا الفوز، إلا أن منتخب ليبيريا أقصي من سباق التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. وتأهل منتخب غينيا الاستوائية رسميا، بعد فوزه المباشر أمام ليبيريا في الجولة الرابعة.

للإشارة، سيحل منتخب ليبيريا ضيفا على المنتخب الوطني، يوم الاثنين القادم، برسم الجولة السادسة من التصفيات، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.