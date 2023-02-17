منافسو شباب بلوزداد.. الزمالك يفرض التعادل ضد المريخ السوداني

إنتهى اللقاء الذي جمع بين الزمالك المصري، ضد المريخ السوداني، بالتعادل السلبي، برسم الجولة الثانية للمجموعة السادسة لرابطة أبطال إفريقيا.

في اللقاء الذي جرت فعالياته، بملعب الشهداء الدولي ببنغازي الليبية، ليتجمد رضيد كلا الفريقين لنقطة وحيدة، بعد تعادل، وخسارة من شباب بلوزداد و الترجي على التوالي.

فيما يملك الترجي وشباب بلوزداد 3 نقاط لكلا منهما، وستكون الفرصة مواتية لشباب بلوزداد للإنفراد بصدارة المجموعة.

وذلك عند إستقبالهم للترجي التونسي غدا السبت، بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20.00 مساءً.