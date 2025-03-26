منافسو الخُضر.. أوغندا تفوز على غينيا وبوتسوانا ترتقي للمركز الثالث

تمكن منتخب أوغندا من الفوز أمام منافسه منتخب غينيا بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت، الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، رفعت أوغندا رصيدها إلى تسع نقاط لتحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة السابعة.

وتجاوز منتخب بوتسوانا نظيره الصومالي بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة التاسعة، في المركز الثالث، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأوغندي.

فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند النقطة السابعة، بالمركز الخامس في مجموعة المنتخب الوطني.

وأصبحت غينيا خارج حسابات التأهل تقريباً. خاصة بعد فوز المنتخب الوطني بخماسية مقابل هدف أمام الموزمبيق، وانفراده بصدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن غينيا.

أما المنتخب الأوغندي صاحب الـ 9 نقاط. فقد تراجع خلف الخُضر بفارق 6 نقاط. في انتظار المواجهة المباشرة بين المنتخبين شهر أكتوبر المقبل.