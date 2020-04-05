منافس الخضر القادم يُحاول إستغلال كورونا لصالحه!

لم تفقد إتحادية زيميبابوي لكرة القدم، الأمل في إستقبال الخضر على أراضيها، خلال الجولة القادمة من تصفيات الكان 2021.

وأوضحت وسائل الإعلام في زيميبابوي، بأن إتحادية الكرة في بلدها، تريد إستغلال توقف المُنافسات بسبب كورونا للمُناورة.

ويأمل خصوم مُحاربي الصحراء، أن يُجهزوا ملعبهم لإستقبال أبطال إفريقيا، وإلغاء قرار الكاف السابق بلعب المباراة في أرضية مُحايدة.

يُذكر بأن السلطات العليا في زيميبابوي، كانت تُسابق الزمن طيلة الفترة الماضية للوصول الى هذه الغاية.

يُشار بأن اللقاء بين المُحاربين والأفناك، كان من المُفترض أن يقام في جنوب إفريقيا.