منافس الخضر في “الكان” يستدعي 28 لاعبا ضمن قائمته

كشف منتخب كوت ديفوار، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا “الكان” 2021.

في حين عرفت هذه القائمة الخاصة منتخب كوت ديفوار، توجيه الدعوة لـ28 لاعبا. يتقدمهم النجم ويلفريد زاها، فرانك كيسي، ايريك بايي.

كما يقدر متوسط عمر قائمة لاعبي منتخب الفيلة. المدعويين للمشاركة في كأس أمم إفريقا 2021، بـ26 عاما.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار، يتواجد ضمن مجموعة المنتخب الوطني. إلى جانب غينسا الاستوائية، وسيراليون.

وينطلق تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر. تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

ويخوض ابطال افريقيا, مقابلتين وديتين بالدوحة, يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر، التي توجت بها الجزائر،حيث نشط يومها ” الخضر”مباراتين وديتين أمام بورندي (1-1) ومالي ( 3-2), قبل سفريتهم إلى القاهرة.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

وبلغ المنتخب الوطني، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. وجاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين بكل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتمكّن المنتخب الوطني من حصد “جائزة الفريق العربي” في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

في حين،سيتم تكريم “الكوتش” بلماضي رفقة رئيس الفاف شرف الدين عمارة والوزير عبد الرزاق سبقاق بالجائزة خلال شهر جانفي 2022.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على الأخبار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp