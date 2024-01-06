منافس الخضر في “كان 2023” منتخب موريتانيا يتعادل وديا أمام تونس

فرض منتخب موريتانيا، التعادل على نظيره التونسي، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعت المنتخبين اليوم السبت.

وجرت هذه المباراة الودية التحضيرية بين نسور قرطاج، والمرابطين، بتونس، ضمن تحضيرات المنتخبيت لنهائيات امم إفريقيا.

وأظهر المنتخب الموريتاني، مردود في المستوى، مكنهم من فرض التعادل السلبي، على نظيرهم التونسي، على أرضية مديان هذا الأخير.

يذكر أن منتخب موريتانيا، سيواجه المنتخب الوطني، في المباراة الثالثة من المجموعة الرابعة، ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.