منافس الخضر يباشر تربصه الأول تحضيرا لـ”الكان”

دخل المنتخب الكيني، في تربصه الأول، إستعدادا لنهائيات أمم إفريقيا “الكان” 2019، المقرر إجراؤها بمصر، من الـ21 جوان، إلى الـ19 جويلية.

وشرع المنتخب الكيني أمس الإثنين في تربصه الأول، الجاري حاليا بالمركز الرياضي الدولي، المتواجد بالعاصمة نيروبي.

وسيستمر هذا التربص الأول، إلى غاية الـ31 ماي الجاري، قبل أن يشد أشبال الناخب سيبستيان ميغني، الرحال إلى فرنسا، للدخول في التربص الثاني.

وستخلل هذا التربص الثاني والأخير، للمنتخب الكيني، مواجهتين وديتين أمام كل من مدغشقر (7 جوان)، وغامبيا (15 جوان).

يذكر أن المنتخب الكيني، المتواجد في المجموعة الثالثة لنهائيات أمم إفريقيا 2019، سيواجه المنتخب الجزائري في افتتاح مشوارهما، ضمن هذه البطولة.