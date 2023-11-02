منافس الخضر يتعاقد مع البلجيكي بول بوت

أعلن الإتحاد الأوغندي لكرة القدم، عن التعاقد مع المدرب البلجيكي بول بوت، قصد الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الأول.

ويعتبر منتخب أوغندا أحد المنتخبات التي ينتظرها الخضر للتباري معها في تصفيات كأس العالم المقبلة.

كما يعتبر بول بوت أحد المدربين الذين يعرفون جيدا العقلية الجزائرية و إمكانيات اللاعب الجزائري بحكم درب فريق إتحاد العاصمة في وقت سابقا و تأهل معه إلى المربع الذهبي في رابطة أبطال إفريقيا 2017.

وسيواجه بوت و لاعبيه كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي في الجولة 4 من تصفيات المونديال بعاصمة أوغندا.

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