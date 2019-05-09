منافس الخضر يختار “باريس” للتحضير لمواجهة المنتخب الوطني

إختار المنتخب الكيني لكرة القدم العاصمة الفرنسية باريس من أجل التحضير في تربص مغلق، تحسبا لنهائيات كـأس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها القاهرة في الفترة الممتدة ما بين 19 جوان و20 جويلة.

وسيتربص رفقاء اللاعب “فيكتور وانياما” في العاصمة الفرنسية لمدة 19 يوم، بداية من تاريخ 31 ماي الجاري، وتحديدا في مركز ماركوسيس المخصص للمنتخب الفرنسي للريغبي.

وسيخوض المنتخب الكيني مبارتين وديتين واحدة أمام منتخب غامبيا يوم 7 جوان، والثاية أمام منتخب موريطانيا يوم 15 جوان، فيما سيحط المنتخب الكيني الرحال بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 19 جوان في رحلة جوية مباشرة من باريس.