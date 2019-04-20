منافس الخضر يختار فرنسا تحضيرا “لكان” 2019

قرّر منتخب كينيا، إجراء تربصه التحضيري، في فرنسا، استعدادا، لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقرر إجراؤها بمصر.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن ثلاثة منتخبات إفريقية من بينها، منتخب كينيا قررت إجراء تربصها التحضيري بفرنسا، استعدادا لكان 2019.

ويفاضل الفرنسي سبستيان ميغني، مدرب المنتخب الكيني، بين ثلاثة مدن فرنسية، لإجراء هذا التربص، وهي: ماركوسيس، لسيس، وتوكات.

وسيدوم تربص منتخب كينيا 18 يوما، حيث من المقرر إنطلاقه في الـ30 ماي المقبل، ليدوم إلى غاية الـ17 جوان، وتتخلله مبارتين وديتيم أمام مدغشقر، وأوغندا.

يذكر أن منتخب كينيا، سيفتتح مشواره في نهائيات كان 2019، بمواجهة الجزائر يوم 23 جوان، قبل مواجهة تانزانيا، والسنغال، على التوالي.