منافس “الخضر” يختار 24 لاعبا لمباراة “تشاكر”

إستعدادا لملاقاة المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يوم 20 سبتمبر الجاري، إستقر مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة على 24 لاعبا لهذا اللقاء.

وإختار عموتة 24 لاعبا ينشط في الدوري المغربي لملاقاة محلي الخضر تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

رضا التكناوتي، وليد الكرتي، محمد نهيري، يحيى جبران، إسماعيل الحداد، أيوب الكعبي، بديع أووك، وأشرف داري، لاعبي الوداد .

وسفيان رحيمي، محمود بنحليب، أنس الزنيتي، أيوب ناناح، زكرياء الوردي، وحميد الحداد لاعبي الرجاء البيضاوي.

بالإضافة إلى عمر النمساوي، العربي الناجي، إسماعيل مقدم، زهير العروبي لحساب نهضة بركان.

والمهدي قرناص، مروان الهدهودي من الدفاع الجديدي، سفيان بوفتيني، كريم بركاوي لحسنية أكادير، محمد علي بامعمر من الجيش الملكي، ومحمد مرابط أولمبيك آسفي.

يشار إلى أن المغرب استعد لمواجهة الجزائر بوديتين، أمام كل من النيجر وبوركينافاسو فازا فيهما بنتيجة 2/0 و1/0 على التوالي .