منافس الخضر يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بخوض “كان 2025”

كشفت غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، قائمة لاعبي منتخبها الذين سيخوضون الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وضمت هذه القائمة التي كشف عنها مدرب منتخب غينيا الاستوائية، جون ميشا أوبيانغ، أسماء 28 لاعبا.

وسيكون منتخب غينيا الاستوائية، أحد منافسي المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الخامسة، من نهائيات “كان 2025”.

يذكر أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من المقرر أن يعلن هو الآخر عن قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في “كان 2025″، يوم السبت المقبل.