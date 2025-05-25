منافس “الخضر” يُلغي تربص جوان بسبب غياب الأموال !

قررت اتحادية أحد منافسي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2026، إلغاء تربص منتخبها الذي كان مقررا إجراؤه شهر جوان الداخل.

وكشف موقع “conakrysports” الغيني. اليوم الأحد، أن منتخب بلاده، لن يكون معنيا بأسبوع “الفيفا” لشهر جوان، بعدما كان مقررا أن يواجه وديا. تونس في الـ 6 والنيجر في الـ 10 من الشهر ذاته.

وأبرز ذات المصدر، أن وزير الشباب والرياضة الغيني، كيامو بوغولا هابا. وضع الاتحاد الغيني لكرة أمام هذا الواقع الصعب، بعدما كان الجميع يراهن على نجاح تربص جوان.

كما أبرز الموقع الغيني، نقلا عن مصادره الخاصة. أن وزير الرياضة، يعتبر أن المنتخب الغيني، خرج فعليا من سباق التأهل إلى مونديال 2026. وبالتالي لا يرى فائدة من صرف الأموال على التحضير لمباريات مقررة في سبتمبر.

ونقل ذات المصدر تصريحات على لسان كيامو بوغولا هابا. قال فيها: “لا معنى لإنفاق المال على بطولة لم نعد في موقع متقدم فيها.. يجب على الاتحاد الغيني أن يتعلم الاعتماد على نفسه.”

وواصل ذات المتحدث: “العديد من الاتحادات الإفريقية لم تعد تلجأ للدولة لتمويل المباريات الودية. غالباً ما تتم هذه المباريات بدعوة من الطرف المُستضيف. لذلك لا حاجة لتدخل الدولة لتمويلها، حان الوقت لوضع حد لهذه الممارسات، الوزارة قررت بكل بساطة الرفض”.

للإشارة فإن “الخضر” الذين يتصدرون المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2026 بـ 15 نقطة. سيلاقون المُضيف منتخب غينيا. يوم 8 سبتمبر القادم، برسم الجولة الـ 7.

علما أن الهزيمة الوحيدة للمنتخب الوطني. في هذه التصفيات، كانت أمام غينيا، الذي يحتل المركز الـ 5، برصيد 7 نقاط، بنتيجة 1-2 بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، يوم 6 جوان 2024.