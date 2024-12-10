منافس المولودية في “الشامبينز ليغ” يحل بالجزائر

حلّت صبيحة اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الهلال السوداني، بمطار هواري، تحسبا لملاقاة مولودية الجزائر، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للهلال السوداني، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا، لوفد فريقه في رحلته التي انطلقت أمس الاثنين، من نواقشط الموريتانية، وأرفقها بعنوان: “إلى بلد المليون شهيد”.

قبل أن ينشر المصدر ذاته، صورة أخرى صبيحة اليوم الثلاثاء، لحظة الوصول إلى الجزائر، مشيرا إلى أن تشكيلة الهلال. ستباشر مساء اليوم، تحضيراتها لمواجهة المولودية.

ويستضيف العميد، يوم السبت المقبل، ممثل الكرة السودانية، بملعب 5 جويلية 62. في غياب الأنصار بسبب العقوبة المسلطة على النادي العاصمي، وهي المباراة التي تعد بالندية.

ويتصدر الهلال، المجموعة الأولى بـ 6 نقاط بانتصار خارج الديار أمام يونغ أفريكانز التنزاني وآخر أمام مازيمبي الكونغولي. بموريتانيا، أين يستقبل الفريق بسبب الحرب في السودان، بينما حصد العميد 4 نقاط، بتعادل في الكونغو وفوز داخل الديار على يونغ أفريكانز.