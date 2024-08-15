منافس المولودية في “الشامبينز ليغ” يصل إلى الجزائر

حلّ صبيحة اليوم الخميس، وفد نادي واتانغا الليبيري، بمطار هواري بومدين بالعاصمة، تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويلتقي العميد وممثل الكرة الليبيرية، الأحد المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 20:00، وسيكون واتانغا، هو المستقبل، على اعتبار أنه تقدم بطلب للعب اللقاءين بالجزائر.

ونشرت إدارة واتانغا، عبر حساب النادي على “فيسبوك” صورا من وصول فريقها إلى الجزائر، واتجاه الوفد نحو فندق “باي دياب” بباب الزوار، أين سيقيم الفريق إلى غاية مغادرته أرض الوطن.