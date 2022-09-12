منافس شباب بلوزداد في رابطة الأبطال يصل الجزائر

حطّ وفد نادي بو رونجيرز السيراليوني بالجزائر اليوم الإثنين بعد رحلة شاقة و طويلة لدى قدومه من سيراليون.

وتنقل منافس شباب بلوزداد في رابطة الابطال من سيراليون إلى العاصمة الليبيرية مونروفيا ثم تنقل كذلك إلى غينيا كوناكري وبعدها إلى السنغال قبل أن يشد الرحال إلى الجزائر.

و شدّ بورونجيرز،الرحال اليوم مباشرة إلى مدينة سطيف أين يقيم حاليا.

كما سيواجه بو رونجيرز منافسه شباب بلوزداد في لقاء الإياب من منافسة الدور التمهيدي من رابطة أبطال افريقيا.

وكان الفريق السيراليون قد تعادل أمام زملاء بوشار في مونروفيا في المباراة الافتتاحية.

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