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الرياضة

منافس شباب بلوزداد في رابطة الأبطال يقع في فخ المنشّطات

بقلم النهار أونلاين
منافس شباب بلوزداد في رابطة الأبطال يقع في فخ المنشّطات
الترجي
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كشفت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم أن تحاليل نجم الترجي التونسي حسام الدقدوق كانت ايجابية في مباراة المريخ السوداني.

كما اعترفت إدارة الترجي التونسي بأنها تلقت مراسلة من الاتحادية الإفريقية لكرة القدم تثبت أن التحاليل ايجابية للاعب.

وقد تزعزع الفضيحة التي كان بطلها لاعب الترجي التونسي على مشوار الفريق في منافسة رابطة الأبطال، خاصة وانه يعتبر منافس شباب بلوزداد في ذات المجموعة.

كما سبق للفريق أن واجه بلوزداد في لقاء الذهاب بملعب 5 جويلية الأولمبي في انتظار تنشيط مباراة الإياب في تونس.

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