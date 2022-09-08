منافس شباب بلوزداد يخصص حافلات مجانية لمشجّعيه

اعلنت إدارة فريق بو رونجيرز السيراليوني تخصيص حافلات مجانية لأنصارها قصد دعم الفريق أمام منافسه شباب بلوزداد في المنافسة الإفريقية.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإدارة ستتكفلّ بنقل الأنصار إلى ليبيريا لدعم اللاعبين على أمل الفوز أمام حامل لقب البطولة الجزائرية.

كما اشترطت إدارة رونجيرز من المشجعين إحضار جواز السفر وبطاقة التطعيم ضد كوفيد 19.

وأضافت أنها ستقوم بتوفر المرطبات لجميع المشجعين الذين يسافرون إلى مونروفيا.

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