منافس شبيبة الساورة في مسابقة الكاف يحلّ بالجزائر

حلّ وفد نادي هاتس أوف أوك الغاني بالجزائر لملاقاة شبيبة الساورة الأحد المقبل. في منافسة كأس الإتحاد الإفريقي.

وكان فريق الساورة قد انهزم في لقاء الذهاب بثنائية مقابل صفر، ما سيحتم عليه تحقيق الفوز بفارق عريض.

ويسعى نسور الجنوب لتجسيد “ريمونتادا” تاريخية على أرض الواقع رغم النقائص التي سيسجّلها.

كما سيخسر خدمات اللاعب داوود محمد الذي تعرّض لكسر على مستوى الكاحل. وسيغيب لمدة أكثر من 3 أسابيع كاملة.

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سقط ممثل الكرة الجزائرية فريق شبيبة الساورة أمسية اليوم الأحد بنتيجة هدفين دون رد أمام نادي هارتس أوف أووك الغاني.

مواجهة الذهاب من الدور السادس عشر مُكرر لمُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، جرت بملعب أوهيني دجان بداية من ال16:00.

وبهذه الخسارة عقد أشبال المدرب قيس اليعقوبي مأموريتهم كثيرا في التأهل لدور المجموعات من المنافسة المُصنفة ثانيا في القارة السمراء.

كما تُلعب مواجهة العودة بملعب 20 أوت 1955 ببشار، وسيكون زملاء لحمري أمام حتمية الفوز بثلاثية دون رد ان أرادوا التأهل.

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