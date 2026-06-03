مناقشة أطروحات الدكتوراه.. وزارة التعليم العالي تعلن عن قرار هام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار هام يخص طلبة الدكتوراه، يقضي بتمكين الأساتذة الباحثين المحالين على التقاعد. من مواصلة الإشراف على أطروحات الدكتوراه، التي كانوا يؤطرونها قبل إحالتهم على التقاعد، وذلك إلى غاية مناقشة الأطروحات.

وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية التأطير العلمي والحفاظ على السير الحسن للتكوين في الطور الثالث، بما يسمح للطلبة بإتمام أبحاثهم ومناقشة أطروحاتهم في أفضل الظروف.

كما دعت الوزارة المؤسسات الجامعية إلى متابعة تنفيذ هذا القرار والسهر على احترام التزامات المشرفين، مع اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في حال تعذر مواصلة الإشراف، حفاظًا على تقدم مشاريع البحث وضمان حقوق طلبة الدكتوراه.

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