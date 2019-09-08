مناقشة أطروحة الدكتوراه في أجل لايتجاوز 5 سنوات

“النـّـــــــــــهار” تنشر شروط وكيفية إجراء مسابقة الدكتوراه لسنة 2019/ 2020

إمكانية تجميد نجاح الطالب في حال لم يقدم تقييما سنويا حول تقدّمه في الرسالة

إجبار الطالب على نشر ملخص الدكتوراه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشور الخاص بالمشاركة في مسابقة الدكتوراه، حيث حدد المنشور مدة مناقشة الدكتوراه من 3 إلى 5 سنوات.

إضافة إلى حرمان الطالب من لقب الدكتوراه في حال لم يلتزم بتقديم تقييم سنوي يظهر مدى تقدمه في رسالته.

وأكد المنشور الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، أن الالتحاق بالتكوين بالدكتوراه يكون على أساس المسابقة

بالنسبة للمتحصلين على شهادة «ماستر 2» أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وعلى أساس الشهادة بالنسبة

للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معترف بمعادلتها.

كما أكد المنشور أن قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية تحدد على أساس ترتيبهم من 10 ٪ الأوائل

لدفعة الماستر لكل مؤسسة، كما يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية بـ 10 أضعاف عدد

المناصب المفتوحة على الأقل لكل مؤسسة، وفي حال عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين يتم توسيع دراسة

ملفات الترشح لفائدة 25 ٪ التالية للمترشحين من دفعة الماستر لكل مؤسسة.

كما تم منح كل الصلاحيات للجنة التكوين في الدكتوراه في تحديد العدد الأقصى لعدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة، حسب خصوصية التكوين.

إعفاء الطلبة الأجانب المستفيدين من منحة من المسابقة

وكشف المنشور عن إعفاء الطلبة الأجانب الحاصلين على شهادة ماستر أجنبية، المستفيدين من منحة دراسية

في إطار برنامج التعاون، من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، ويكون عدد المناصب المفتوحة لهذه الفئة

خارج الحصة الممنوحة، كما تخضع دراسة ملفاتهم البيداغوجية للتقييم من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه بعد ترخيص من مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات.

ترتيب المترشحين يكون حسب المعدلات المتحصل عليها

وبالنسبة للامتحانات الكتابية، فإنها تتمحور حول تخصصات التكوين في الماستر، ويرتب المترشحون ترتيا نهائيا

على أساس الجدارة بناء على المعدل العام المتحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية، وفي حال تنازل مترشح

واحد أو أكثر يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية، كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي

مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.

تحديد مناقشة الدكتوراه من ٣ إلى 5 سنوات

وأكد المنشور أن مدة تحضير أطروحة الدكتوراه تحدد بثلاث سنوات متتالية، كما أنه يمكن لمدير المؤسسة أن يرخص

بصفة استثنائية إضافة سنتين بناء على رأي معلل من طرف المشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه وباقتراح من الهيئات

العلمية المؤهلة، حيث تعتبر السنوات الإضافية للتكوين جزءا من الفترة القانونية للتكوين في الطور الثالث.

كما تتشكل لجنة التكوين في الدكتوراه من 5 إلى 7 أساتذة باحثين من مصف الأستاذية أستاذ أو أستاذ محاضر «أ»

من شعبة التكوين، ينتمون إلى المؤسسة المؤهلة للتكوين في الطور الثالث، كما يمكن توسيع تشكيل لجنة التكوين

في الدكتوراه لتضم اثنين أو ثلاثة أساتذة باحثين أو باحثين دائمين مؤهلين من خارج المؤسسة.

لهذه الأسباب يمكن فصل طالب الدكتوراه

وبالنسبة لأطروحات الدكتوراه، فإن المشرف على الأطروحة يشترط أن يكون أستاذا باحثا من مصف الأستاذية أو باحثا

دائما مؤهلا في الشعبة، ويمكن أن يساعد المشرف على الأطروحة مشرف ثانٍ متحصل على الأقل على شهادة الدكتوراه

بعد موافقة الهيئة العلمية المؤهلة. كما يجب على طالب الدكتوراه عرض حصيلة سنوية عن مدى تقدمه في البحث أمام

لجنة التكوين في الدكتوراه، وفق النموذج المحدد في دفتر طالب الدكتوراه، وخلال التقييم السنوي للسنة الثانية من

التكوين يمكن للجنة التكوين في الدكتوراه اقتراح فصل طالب الدكتوراه للهيئة العلمية المؤهلة للقسم، كما يمكن لطالب

الدكتوراه المفصول الطعن أمام الهيئة العلمية المؤهلة للكلية أو المعهد أو المدرسة العليا، وإذا كان الطعن غير مؤسس يتم تأكيد فصل الطالب عن طريق مقرر يوقعه مدير المؤسسة.

التزام الطالب بنشر ملخص الدكتوراه بثلاث لغات

ويلزم طالب الدكتوراه ومشرفه بنشر ملخص للأطروحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الموقع

الرسمي لمؤسسة التسجيل، وتمنح شهادة نجاح مؤقتة بعد التأكد الفعلي من نشر ملخص الأطروحة، وكل محاولة

سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة

أو بعدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة يعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب.