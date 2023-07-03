مناقشة أوّل رسالة تخرج مؤسسة ناشئة بشهادة “لابل” في العلوم السياسية بباتنة

إحتضنت صبيحة اليوم قاعة المناقشات بقسم العلوم السياسية بجامعة باتنة “1”. فعاليات مناقشة أول رسالة تخرج مؤسسة ناشئة في العلوم السياسية على المستوى الوطني في اطار القرار الوزاري 1275 الخاص بنيل شهادة تخرج مؤسسة ناشئة، للطالبة ” إيمان حاجي ” بجامعة باتنة “1” تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، تحت إشراف الدكتورة جليلة العبداوي.

ويتعلق المشروع بتطبيق “pharma go” الذي تحصل على الموافقة الولية لنيل علامة ” لابل مشروع مبتكر ” من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بعد توطين المشروع في حاضنة جامعة باتنة ” 1 “. هذه الحاضنة التي أشرفت على تدريب حملة مشاريع الجامعة، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه في الجزائر. من حيث أنه يدخل في إطار بناء البنية التحتية الرقمية لقطاع الصحة في المجال الصيدلاني. والذي في حالة تكفل الجهات الوصية به، فإنه سيضمن خدمة فريدة من نوعها ومتميزة في الجزائر. وهي طلب الأدوية عبر تطبيق “pharma go” وتوفير خدمة التوصيل الى مقر إقامة العميل. بالإضافة كذلك إلى ضمان توفير الأدوية من خارج الوطن في ظرف زمني قياسي. ونظرا لكل ذلك قررت لجنة المناقشة منح الطالبة العلامة الكاملة 20/20.

وتضاف هذه المناقشة النوعية، إلى مناقشة مشروع آخر الأول من نوعه كذلك على مستوى ولاية باتنة “resyco tech” لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية من إعداد الطالبين أشرف شليحي وعاطف بعقيقي من قسم العلوم السياسية جامعة باتنة “1” تخصص تنظيمات سياسية وإدارية. وتحت إشراف الدكتورة العبداوي جليلة المشرفة الوحيدة في قسم العلوم السياسية على مشاريع start up. وينتظر من هذا المشروع ” resyco tech” أن يفتح سوقا جديدة لتثمين المواد الأولية المهدرة جراء الرمي العشوائي للنفايات الإلكترونية.

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