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مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة

بقلم خالد زوبيري
مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة
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استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 بمقر الوزارة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي بطلب منه.

وكان الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين مرفوقا برئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها خير مروان.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة.

رابط دائم : https://nhar.tv/SGCBs
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