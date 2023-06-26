فايد يناقش إنضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد

تحادث وزير المالية، لعزيز فايد، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، على هامش مشاركته، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، المنعقدة بباريس.

وحسب بيان للوزارة، تم استغلال هذه الفرصة لمناقشة طلب انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد. والذي لقي استحسانا كبيرا من طرف رئيسة المؤسسة و أفراد مجلس إدارتها.

كما صرح الوزير أنه تمت مناقشة الكيفيات العملية المرتبطة بعملية الانضمام”.

مشيرا إلى أن الجزائر “قد أعربت مؤخرا بصفة رسمية عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف”.

هذا وتبادل الطرفان وجهات النظر حول “أشغال قمة باريس من أجل هيكل مالي عالمي جديد”. والدور المنتظر من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف من أجل تمويل التنمية بأوسع معانيها. في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول النامية على وجه الخصوص”.

كما ذكرت الوزارة بأن بنك التنمية الجديد قد أنشئ سنة 2015 من طرف مجموعة بريكس. التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا برأسمال أولي يقدر بـ100 مليار دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن “بنك التنمية الجديد الكائن مقره بشنغهاي (الصين). يهدف إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية”.