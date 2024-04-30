مناقشة مجريات عملية الترشح للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 2024

تعلم المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار أنه تم يوم الخميس 25 أفريل 2004. عقد أول لقاء بين الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار مسعود ألغم ورئيس اللجنة المنظمة محمد بلحي. ولجنة تحكيم الطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2024، بالمقر الرئيسي للمؤسسة.

ولقد كان هذا اللقاء مناسبة تطرق فيها كل الحضور إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية. حيث قام الرئيس المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة التحكيم. بمناقشة مجريات عملية الترشح التي مرت في ظروف حسنة. والتي أضفت بمشاركة العديد من دور النشر عبر الوطن مما يجعل المنافسة قوية. لعناوين ذات نوعية مرشحة للفوز بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2024 باللغات الثلاث العربية الأمازيغية والفرنسية.

وتميز هذا اللقاء الأول بمحادثات غنية وبناءة حول التميز الأدبي. الذي جعل الجائزة المرموقة منبراً أدبياً ونقطة انطلاق للمؤلفين الموهوبين. ومصدر للإلهام لعشاق القراءة في الجزائر.

كما أعرب الرئيس المدير العام عن امتنانه لأعضاء اللجنة. وأشاد بتفانيهم وخبرتهم في مجال الأدب.

وأحاط الرئيس المدير العام لجنة التحكيم بتوصيات، والتزم بدعم السير الحسن للمسابقة.