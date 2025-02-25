مناقشة مشاريع هامة.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء إجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف.

والذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024. بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وبعث ديناميكية جديدة تمكنها من تعزيز مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. الذي يهدف إلى إرساء الآليات العملياتية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المعمول به. وخاصة فيما يتعلق بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومـية، وإرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمع الأشغال البحرية. بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز في هذين المجالين الهامين. من خلال إنشاء مجمعين قادرين على المساهمة بفعالية في إنجاز البرنامج الإستثماري الهام لتطوير قطاعي السكك الحديدية والأشغال البحرية. بالإضافة كذلك إلى الولوج لاحقا إلى الأسواق الدولية.

كما تابعت الحكومة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. من خلال إستعراض الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها في اقرب الآجال. من أجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الحضري لما لهما من أهمية. بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الإستثمارية.

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