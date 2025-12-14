إعــــلانات
الوطني

مناقشة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين

بقلم النهار أونلاين
مناقشة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين
  • 184
  • 0

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غدٍ الاثنين، أشغاله بعقد جلسة عامة خُصِّصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور. 

رابط دائم : https://nhar.tv/M8ixu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer