مناقشة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين

ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون جملة من الأحكام والتعديلات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث المرور.إلى جانب تكييف المنظومة القانونية مع المستجدات الراهنة. في مجال تنظيم حركة السير.

وستعرف الجلسة عرضًا تفصيليًا لمحتوى مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، يعقبه نقاش عام من طرف النواب، حيث يُنتظر أن يطرحوا ملاحظاتهم. واقتراحاتهم قصد إثراء النص وتحسين مضامينه.بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حماية مستعملي الطريق.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحديث التشريعات ذات الصلة بقطاع النقل. وترسيخ ثقافة احترام قانون المرور والالتزام بقواعده.