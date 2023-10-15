مناقشة مقترح الجزائر حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين

تشارك الجزائر بداية من اليوم الأحد بالعاصمة العراقية بغداد. في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي ال72 والدورة ال39 لمجلس وزراء العدل العرب.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل، سيشارك الأمين العام لوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي في أشغال إجتماع المكتب التنفيذي الـ72 والدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب. بمدينة بغداد “العراق” وذلك يومي 15 و16 أكتوبر 2023″.

ويتضمن جدول الأعمال-يضيف المصدر ذاته- “مواضيع هامة تتعلق لاسيما بمكافحة الإرهاب وبحث موضوع تجريم دفع الفدية للإرهابيين (مقترح الجزائر)واستعراض الاتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مقترح الجزائر) والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.

وتابع البيان بأنه سيتم أيضا مناقشة مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية. تتعلق بالقانون العربي الإسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة (مقترح الجزائر). والقانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. إلى جانب النظر في موضوع علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب.