عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، جلسة عامة، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، حيث واصل النواب مناقشة نص مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حضر الجلسة كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة. ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

واعتبر عدد من النواب أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، يرمي الى تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.

ويؤكد على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال. ويواكب المستجدات الحاصلة. ويعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعامل التي كرسها دستور 2020.

كما أكد نواب آخرون أن مشروع هذا القانون يحمل الكثير من المواد الايجابية. سيما منها المبادئ التي تنص على “الاستقلالية النقابية”. وعدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقابي، وكذا تحديد العهدات في العمل النقابي.