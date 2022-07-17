مناقشة وضعية مشاريع الطاقة قيد الإنجاز ..محور زيارة مدير سونلغاز إلى البويرة

حل صبيحة اليوم، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز مراد عجال، في زيارة عمل إلى ولاية البويرة لعقد اجتماع بمقر الولاية.

وذلك بمعية والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور المندوب المحلي لوسيط الجمهورية.

وإطارات مجمع سونلغاز، المدراء التنفيذيين المعنيين بالإجتماع، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بعض المستثمرين.

وخصص هذا الإجتماع خصص لمناقشة وضعية مشاريع الطاقة بالولاية، التي هي في طور الإنجاز ومراجعة كل العراقيل التي يمكنها أن تعيق إتمام إنجازها.

وكذا النظر في مختلف الإنشغالات المطروحة على مستوى الولاية، وإيجاد الحلول المناسبة لها هذا من جهة، من جهة أخرى تقديم البرنامج المقرر لتطوير الكهرباء والغاز في ولاية البويرة خلال الفترة 2022-2031.

وأفتتح الإجتماع بعقد ندوة صحفية، حيث قدم المدير العام لشركة سونلغاز توضيحات ومعطيات تخللتها احصائيات حول العديد من المواضيع.

لاسيما ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، حيث بلغ عددها 122 مستثمرة فلاحية ، هذه العملية التي تعرف فيها الأشغال تقدم كبير.

بالإضافة إلى ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء، حيث نوه بالمبادرة المحلية ، الأولى من نوعها على المستوى الوطني في إطار رفع العراقيل على المستثمرين.

والمتمثلة في ربط المنطقة الصناعية واد البردي بالطاقة الكهربائية بشراكة بين الولاية و المستثمرين.

وتشجيعا لهذه المبادرة أعطى الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، الموافقة على توفير محول كهربائي ثالث بطاقة 40 m/ va، بالمنطقة الصناعية واد البردي.