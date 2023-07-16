مناقشة 2300 مشروع مؤسسة ناشئة بين شهري جوان وجويلية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه تم خلال شهر جوان وهذا الشهر مناقشة 2300 مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة من بينها 84 مشروع تحصل على وسم لابل، في انتظار الرد على المشاريع الأخرى.

وقال الوزير في الحوار الذي خص به التلفزيون العمومي امس أن مجموع المذكرات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وصل إلى أكثر من 6 آلاف مشروع مبتكر، وأكثر من 750 مؤسسة مصغرة.

وأضاف الوزير أن هذه الأرقام تعكس العمل المتواصل والمشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وقال الوزير، أن هذا العمل التشاركي جاء في إطار الدور الاجتماعي والعصري الذي يجب أن تلعبه الجامعة

وأضاف الوزير أن مخطط الحكومة يرمي إلى إيلاء الأهمية الكبيرة للمؤسسات الناشئة. مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية لا يمكنها توظيف 250 ألف متخرج سنويا من الجامعات في مختلف الفروع والتخصصات. وبالتالي فإن إنشاء الطالب لمؤسسته من شأنه أن يخلق الثروة ويخلق مناصب الشغل.

كما أكد الوزير أن كل المشاريع ممكن أن تتحول إلى مشاريع ابتكارية سواء كان الطالب يدرس في ميدان العلوم التقنية والرياضيات آو ميدان العلوم الاجتماعية.